RDC : décès de Roland Lumumba, fils de Patrice Lumumba

En République démocratique du Congo, on a appris ce mercredi 28 janvier le décès de Roland Lumumba. Architecte, homme politique, Roland Lumumba était le fils cadet du Premier ministre congolais Patrice Lumumba, assassiné en janvier 1961. Il s’était beaucoup impliqué dans les démarches qui avaient conduit à la restitution de la dépouille de son père à la RDC en juin 2022.



Le président de la République, Felix Tshisekedi, a adressé « au nom de la nation ses condoléances les plus émues à la famille Lumumba et à ses proches ».



Avec RFI