Enquête sur la gestion de la Sar : le Dg dément son audition par la Dic et précise

Mamadou Abib Diop, l'actuel directeur général de la Société africaine de raffinage (SAR), a démenti les informations publiées ce mardi par un quotidien d'information selon lesquelles il aurait été entendu par la Division des investigations criminelles (DIC). Dans une publication sur sa page Facebook, le chef d'entreprise a apporté des précisions pour rétablir les faits.



Il a affirmé n'avoir « jamais été entendu par la DIC », contrairement à ce qui a été rapporté. Il a expliqué que la direction générale de la SAR a simplement envoyé "son département juridique pour remettre les documents concernés aux enquêteurs".



M. Diop a souligné que cette affaire remonte à 2020 et « n'a rien à voir avec le périmètre spécifié ». Il a également révélé avoir été contacté par un journaliste de ce média la veille, à qui il avait déjà indiqué l'ancienneté du dossier, avant que l'article ne soit publié.



Face à cette situation, le directeur général a laissé entendre que la SAR envisageait des poursuites, déclarant que l'entreprise « se réservera le droit d'ester en justice » contre ce quotidien d'informations .