Enquête sur le carnage de Boffa : Les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane font une descente à Ziguinchor et...

Les autorités sénégalaises ne comptent pas laisser les auteurs du massacre de Boffa-Bayotte s'en tirer facilement. Une équipe de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane a été dépêchée à Ziguinchor pour les besoins de l'enquête. Ces pandores rompus à la tâche vont appuyer la compagnie locale aux fins d'élucider cette barbarie qui a ému et terrifié toute la Nation sénégalaise.

Aussitôt sur place, le commandant Issa Diack et son commando ont pris leurs marques aux côtés de leurs collègues de la Compagnie de gendarmerie de Ziguinchor avant de commencer les investigations.



"Vous savez, ici les éléments évoluent en zone de conflit et doivent effectuer des enquêtes minutieuses, évidemment dans des conditions particulières. Mais ce sont des hommes formés pour ça. Dès leur arrivée, ils se sont mis au travail et des auditions liées à l'enquête de proximité sont entamées", a confié des sources concordantes à L'Observateur.



Elles précisent également que "les hommes en bleu sont déterminés à aller jusqu'au bout pour que cette affaire ne reste pas impunie"