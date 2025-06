Mali : attaque "terroriste" en cours à Tombouctou contre un camp de l'armée

Un habitant de la ville a de son côté raconté avoir entendu "des tirs nourris dans la ville" qui "semblent venir du côté du camp" militaire.



"Ce (lundi) matin, notre ville a été attaquée par des groupes terroristes. Des tirs ont été entendus au niveau du camp militaire et de l'aéroport. Nous sommes tous rentrés chez nous. La ville est sous le feu", a décrit un journaliste local joint au téléphone.



Tombouctou, ville emblématique, a vécu sous le joug des jihadistes en 2012, qui avaient causé l'émoi par leurs exactions et la destruction d'une partie des mausolées – depuis reconstruits – de cette ville inscrite au patrimoine de l'humanité.



Au moins plus de 30 soldats tués dimanche au Mali

Un groupe rebelle lié à Al-Qaïda actif dans la région du Sahel a revendiqué une attaque contre une base militaire au Mali, dimanche, lors de laquelle plus de 30 soldats auraient été tués, selon deux sources.



Plus de 400 soldats auraient été tués par des insurgés depuis le début du mois de mai, dans des attaques visant des bases et des localités au Mali, au Niger et au Burkina Faso – une région instable et sujette aux coups d'État.



Le groupe jihadiste JNIM – Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ou Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (en français) – a déclaré dans un communiqué avoir pris le contrôle de la base de Boulkessi, dans le centre du Mali, près de la frontière burkinabè.



L’armée malienne a confirmé s’être repliée. “Beaucoup d’hommes ont combattu, certains jusqu’à leur dernier souffle, pour défendre la nation malienne”, a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans fournir de bilan des pertes.







Un porte-parole de l’armée n’a pas répondu à une question sur le nombre de morts, mais deux sources sécuritaires ont avancé un bilan de plus de 30 soldats tués.



Une source municipale à Mondoro, proche de la base, a affirmé que les insurgés avaient “vidé le camp” et qu’il y avait de nombreux morts. Des vidéos diffusées en ligne montrent des dizaines d’insurgés prenant le contrôle de la base. Sur l’une d’elles, on voit des combattants piétinant les corps de soldats tombés entre des sacs de sable. Reuters n’a pas pu authentifier ces vidéos dans l’immédiat.



Insécurité croissante au Sahel

Le JNIM a revendiqué plusieurs attaques récentes dans la région. Le 24 mai, il a déclaré avoir attaqué une base à Dioura, dans le centre du Mali, tuant 40 soldats.



Vendredi dernier, le groupe a affirmé avoir pris une base à Sirakorola, dans le sud-ouest du Mali, mais l’armée a indiqué avoir repoussé l’attaque, sans donner de bilan.



Au Burkina Faso, le JNIM a revendiqué des attaques contre des positions militaires et la ville de Djibo à la mi-mai, affirmant avoir tué 200 soldats.

Au Niger, plus de 100 soldats ont été tués dans deux attaques dans les régions de Tahoua (le 24 mai) et de Dosso (le 26 mai), selon des sources sécuritaires. Ni le Burkina Faso ni le Niger n’ont publié de bilan officiel.





Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des juntes militaires ayant pris le pouvoir entre 2020 et 2023, invoquant l’incapacité des gouvernements civils à éradiquer les insurrections jihadistes.

Ces pays ont rompu leurs liens avec les nations occidentales et se sont tournés vers la Russie pour un soutien militaire, mais peinent toujours à contenir des violences ayant déplacé des millions de personnes.

Avec Reuters et AFP via France24