Enquête sur les 80 morts : les auditions démarrent ce vendredi, plusieurs victimes dont Pape Abdoulaye Touré convoqués

La machine judiciaire sénégalaise s'est mise en branle ce vendredi avec l'ouverture officielle de l'enquête sur les violences politiques qui ont ensanglanté le pays entre 2021 et 2024. La procédure diligentée par le ministre de la Justice et confiée à la fois à la Division des investigations criminelles (Dic) et à la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane, marque un tournant décisif dans la quête de vérité pour les victimes et leurs familles. L'enquête vise des faits de "meurtres, actes de torture, assassinats, et crimes contre l'humanité".



Les premières convocations ont été notifiées. Parmi les personnalités auditionnées figure Pape Abdoulaye Touré, fondateur de l'Initiative Zéro Punitè (IZI) et coordonnateur du mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP). Figure emblématique de la lutte pour la vérité, et se présentant lui-même comme victime de tortures, il sera entendu ce matin à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Son audition revêt une symbolique particulière, lui qui avait, en son temps, interpellé par une lettre ouverte l'ancien ministre de la Justice Ousmane Diagne pour exiger la reconnaissance des victimes.



La Division des investigations criminelles (Dic) n'est pas en reste. D'autres acteurs centraux de ce dossier ont également été convoqués, dont Abdoulaye Wade, frère de Cheikh Wade, abattu d'une balle aux Parcelles Assainies, et Binta Bå, mère d'Alassane Barry, un adolescent de 12 à 15 ans tué en mars 2021 sur les Allées du Centenaire.

Face à l'ampleur de la tâche, la société civile s'est fortement mobilisée. L'organisation Amnesty International, très engagée sur ce dossier, a annoncé que les victimes et leurs familles seraient accompagnées par ses avocats.



« Le frère de Cheikh Wade... a reçu une convocation de la Dic. Tout le monde a vu en direct le policier qui a tiré. La maman d'Alassane Barry est aussi convoquée... Pour Pape Abdoulaye Touré, ce sont des gendarmes qui sont mis en cause, c'est certainement pour ça qu'il est entendu à la Section de recherches », a expliqué son directeur exécutif au Sénégal, Seydi Gassama. Il a insisté sur la préparation de ce moment : « Depuis 2021, nous avons tout fait pour que les victimes ou leurs familles aient un avocat à leurs côtés... Ce sont eux qui vont porter ce combat devant la justice ».



Pour rappel, le coup d'envoi a été donné par l'ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, qui avait saisi le procureur général. La mission de diriger les investigations a été confiée au procureur de la République de Dakar, Ibrahima Ndoye. L'objectif est de remonter la chaîne des responsabilités et établir la vérité sur des événements tragiques qui ont coûté la vie à au moins 80 personnes, rapporte L'Observateur.



