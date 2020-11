Enquête sur les licences de pêche: Birahim Seck entendu par l'OFNAC

Ce lundi nous avons répondu à une convocation de l'OFNAC pour les besoins d'une enquête sur les licences de pêche et les suspicions de fraude dans le secteur. Nos encouragements pour la suite des investigations @niallee04 @SeydiGassama @aliounetine16

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) November 2, 2020



Le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a été entendu, lundi, par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). C’est lui même qui a fait fait l’annonce sur son compte twitter. A l’en croire, son audition entre dans le cadre d’une enquête « sur les licences de pêche et suspicion de fraude ».Récemment, Birahim Seck invitait le ministère de la pêche Alioune Ndoye à publier la liste des bateaux bénéficiant de licences de pêche et faisait rappeler l’inquiétude de l’ONG Green Peace concernant l’état de surpêche, surtout sur les licences de pêche qui ont été accordées à certains bateaux, sans que les citoyens ne puissent en savoir quelque chose.