Enseignement Supérieur : les écoles privées du Sénégal ne sont pas habilitées à délivrer le diplôme de doctorat

Le ministère de l’Enseignement supérieur rappelle que la formation et le diplôme pour le niveau de doctorat sont du domaine exclusif des écoles doctorales. Or, précise -t-il « aucune école doctorale n’a été autorisée jusqu’à ce jour dans les établissements privés d’enseignement supérieur (Epes) », lit-on dans un communiqué daté du 5 septembre.



Selon le document, aucune école privée n’a l’habilitation pour offrir un programme doctoral, encore moins délivrer un diplôme dans ce sens. Le ministère invite les étudiants, les parents et les enseignants-chercheurs à la vigilance. Il prie les intéressés de se rapprocher du département de tutelle pour toute information.



A noter que ce rappel n’est pas le premier du genre. Un autre communiqué, sorti en 2020. Le même directeur de l’Enseignement supérieur (Amadou Abdoul Sow), qui a signé les deux communiqués, rappelait en 2020 qu’« aucun Epes n’est à ce jour habilité à délivrer le diplôme de doctorat».