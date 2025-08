Enseignement : le SAES-UGB décrète une grève de 72 heures suite à l’intrusion violente dans une salle d’examen

Le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) de l’Université Gaston Berger (UGB) condamne avec la plus grande fermeté les actes inacceptables survenus lundi 4 août 2025, lors des examens de rattrapage organisés par l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (PSL). Face à cette situation intolérable, le SAES-UGB décrète une grève de 72 heures à compter du 5 août 2025.



Dans un communiqué, le Saes rappelle que :" Des individus se réclamant de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) ont envahi une salle d’examen, interrompu les épreuves de Mécanique des fluides et d’Automatique, puis dérobé les sujets, les copies et les brouillons des étudiants". Une violation flagrante de l’article 20 de la loi n°94-79 du 24 novembre 1994 sur les franchises universitaires, qui garantit le droit à un environnement académique apaisé.



Pour mettre fin à ces violences, les syndicalistes annoncent une grève de 72 heures à compter du 5 août 2025. Ils suspendent toutes les activités pédagogiques et administratives. Le Saes exige des autorités universitaires, l'identification et la sanction disciplinaire des auteurs (dont certains sont déjà reconnus).



Le SAES-UGB rappelle que la protection des libertés académiques relève de la responsabilité première de l’administration universitaire.