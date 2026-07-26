Enseignement supérieur : le Sénégal désigné pour piloter la création de l'Alliance panafricaine des agences d'assurance qualité (PAQAA)

Le Sénégal conduira, aux côtés du Lesotho et du Cap-Vert, les travaux préparatoires à la mise en place de l’Alliance panafricaine des agences d’assurance qualité (PAQAA) dans l’enseignement supérieur, d'après un communiqué de l'ANAQ-Sup transmis ce dimanche. Cette mission a été confiée aux trois pays à l'issue des récentes rencontres continentales organisées à Addis-Abeba par la Commission de l’Union africaine, l’initiative HAQAA3 et le Réseau africain d’assurance qualité (AfriQAN).



À cette occasion, la troïka d'États membres désignée devra élaborer les statuts et fixer le cadre juridique de cette future organisation intergouvernementale. Cette désignation fait suite au plaidoyer porté par le secrétaire exécutif de l’ANAQ-Sup, le professeur Massamba Diouf, venu partager l'expérience sénégalaise en matière d'accompagnement technique auprès de plusieurs agences du continent, notamment en Côte d’Ivoire, au Niger, en Mauritanie, au Tchad et à Madagascar. En marge de ces travaux, l’ANAQ-Sup a également signé une convention de partenariat avec le Cap-Vert et prépare la formalisation d'un accord similaire avec le Niger.