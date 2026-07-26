Un étudiant-un ordinateur : Abdourahmane Diouf se dit prêt aux enquêtes et exige le direct à la télévision

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, le Dr Abdourahmane Diouf, a réagi à la décision du Bureau de l’Assemblée nationale de créer plusieurs commissions d’enquête parlementaires, visant notamment le programme « Un étudiant, un ordinateur » lancé lorsqu'il était ministre de l'Enseignement supérieur.



Tout en saluant une démarche républicaine, M. Diouf a prévenu que ces travaux doivent se dérouler sans arrière-pensée politique. « Il est normal, dans une République, qu’il y ait des commissions d’enquête parlementaires. Je m’en réjouis », a-t-il affirmé, tout en appelant à ce que les investigations soient conduites « avec beaucoup d’objectivité et de diligence » afin d'éviter tout détournement à des fins de « politique politicienne ».



Visé par les enquêtes sur le secteur éducatif, le ministre se dit totalement serein. « Nous sommes prêts parce que nous n’avons rien à cacher », a-t-il assuré, avant de demander que les auditions soient retransmises en direct sur l’ensemble des chaînes de télévision et des stations de radio pour garantir une transparence absolue.



Afin d'éclairer pleinement les députés, Abdourahmane Diouf a réclamé l'audition de tous les responsables administratifs impliqués, évoquant le cas précis de « 20 000 ordinateurs » qui seraient toujours stockés au Port autonome de Dakar. Le ministre a également plaidé pour l'élargissement des enquêtes parlementaires à d'autres dossiers sensibles, notamment la gestion des fonds politiques et le marché des chantiers universitaires.



Source : Déclaration officielle du ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, suite aux décisions du Bureau de l’Assemblée nationale.