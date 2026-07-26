Le Sénégal a écrasé les Championnats du monde de Scrabble francophone à Tunis en remportant cinq médailles, dont quatre en or et une en argent, d'après le bilan officiel de la compétition.
Grand artisan de ce succès, Abdou Faye a décroché trois titres mondiaux en catégorie Diamant (Blitz, Élite et Paires aux côtés de Boubacar Mané). Ancien énarque et professeur de fiscalité, M. Faye a notamment enseigné à l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, « confiant qu’il aimerait un jour retrouver son ancien élève autour d’un plateau de Scrabble », indiquent ses propos rapportés.
La délégation sénégalaise a complété sa moisson grâce à la médaille d'argent de Mamadou Mbengue et la cinquième place des frères Sylla en Élite, confirmant la suprématie du pays dans la discipline.
Grand artisan de ce succès, Abdou Faye a décroché trois titres mondiaux en catégorie Diamant (Blitz, Élite et Paires aux côtés de Boubacar Mané). Ancien énarque et professeur de fiscalité, M. Faye a notamment enseigné à l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, « confiant qu’il aimerait un jour retrouver son ancien élève autour d’un plateau de Scrabble », indiquent ses propos rapportés.
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