Administration publique : Amadou Lamine Sy mise sur l'appel à candidature pour imposer la méritocratie

Le directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), Amadou Lamine Sy, érige l’appel à candidature en instrument central de la modernisation publique. Invité de l’émission Point de vue, le patron du BOM soutient que cette méthode de recrutement garantit la performance et la transparence de l'État.



« L’appel à candidature permet de développer ce qu’on appelle la méritocratie. Il garantit un égal accès aux emplois publics », affirme Amadou Lamine Sy. Selon lui, cette procédure permet de recruter les meilleures compétences pour porter le développement économique. Il rappelle d'ailleurs que des postes stratégiques, comme six recteurs d'université ou des dirigeants de l'OFNAC et de l'ARTP, ont déjà été désignés par des comités indépendants. « L’autorité a respecté scrupuleusement l’avis technique produit par le comité de sélection », précise-t-il.



Amadou Lamine Sy explique toutefois que le gouvernement avance par étapes avant une éventuelle généralisation. « Avant de généraliser une réforme, il faut d’abord la tester », indique le directeur général du BOM. Cette phase d'expérimentation vise prioritairement les autorités administratives indépendantes afin d'y renforcer l'indépendance et d'y ancrer une nouvelle culture du mérite.