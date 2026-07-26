Suppression des agences publiques : Amadou Lamine Sy prône la prudence

Réduire le nombre d’agences publiques n’entraîne pas automatiquement une baisse des dépenses de l’État. C'est l'avertissement lancé par le directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), Amadou Lamine Sy.



« La rationalisation ne consiste pas seulement à fusionner ou à supprimer des structures. Il faut aussi agir sur les ressources humaines, les procédures et les modes de fonctionnement », affirme le patron du BOM, ce dimanche l’ors de son passage à l’émission « Point de vue », Selon lui, la fermeture d'une entité génère des coûts juridiques, financiers et sociaux à long terme. Il rappelle d'ailleurs qu'« autant il est facile de créer une structure administrative, autant il est difficile de la supprimer ».



Pour éviter les erreurs, Amadou Lamine Sy demande d'écarter la pression politique. « Pour des mesures aussi sensibles, il ne doit pas y avoir d’effets d’annonce. Le politique doit laisser la main à l’administration », soutient-il. L'expert préconise de filtrer la création de nouvelles agences en amont et de maîtriser les dépenses par des audits biométriques, l'encadrement des salaires et la mutualisation des achats.