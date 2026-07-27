Enseignement supérieur : les bourses du mois de juillet payées ce mercredi

La Direction des bourses a annoncé le démarrage du paiement des allocations d’études du mois de juillet au profit des étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur, au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Dans un communiqué signé par son directeur, Jean Amédé Diatta, la structure indique que les paiements vont démarrer ce mercredi 29 juillet 2026.
Cette opération concerne les bénéficiaires des allocations d’études régulièrement inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur du Sénégal.
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