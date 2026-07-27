Mondial 2026 : le Cap-Verdien Sidny Lopes Cabral remporte le prix du plus beau but du tournoi devant Mbappé et Messi

Le Cap-Verdien Sidny Lopes Cabral a remporté ce lundi le titre de plus beau but de la Coupe du monde 2026. Auteur d’une sublime frappe lors du seizième de finale perdu par le Cap-Vert contre l’Argentine (2-3 ap), le défenseur a vu son enroulé remporter le titre de plus beau but de la Coupe du monde 2026 devant Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland.



Auteur d’un joli dribble pour éliminer Alexis Mac Allister et repiquer vers l’intérieur de la surface, le latéral a décoché une frappe dans la lucarne opposée de "Dibu" Martinez. Pour le but du 2-2, qui a virtuellement envoyé son équipe vers les tirs au but contre l’Albiceleste (un CSC de Diney Borges éliminera le Cap-Vert quelques minutes plus tard).



"Dès que j'ai éliminé mon vis-à-vis, j'ai vu une ouverture et je me suis dit: 'Tente ta chance'. J’ai une bonne frappe des deux pieds", a réagi le principal intéressé pour le site de la Fifa.



"J'ai vu l'espace et j’ai visé la lucarne. J'ai préparé mon tir et j'ai vraiment bien frappé le ballon. Quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu la frappe filer droit dans la lucarne, je me suis dit: 'Mais qu'est-ce que je viens de faire?' Je n’arrivais pas à y croire. J'ai regardé mes coéquipiers. Tout le monde hurlait, les mains sur la tête, ivres de joie”, a-t-il ajouté.



Véritable sensation du Mondial, la sélection cap-verdienne a tenu tête à l’Espagne et à l’Uruguay avant d’accrocher l’Argentine lors des seizièmes de finale.