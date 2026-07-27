Casamance : l’ingénierie des compétences, un moteur du développement des infrastructures agro-industrielles et de l’emploi local

La transformation économique de la Casamance repose sur la valorisation de ses ressources agricoles à travers la mise en place d’infrastructures agro-industrielles modernes. Le Projet Agropole Sud, déployé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, et les Domaines Agricoles Communautaires (DAC) de Fafacourou et de Séfa dans la région de Sédhiou, constituent des outils structurants pour développer les chaînes de valeur agricoles, depuis la production jusqu’à la transformation, au stockage et à la commercialisation.



Ainsi, ces dispositifs contribuent à l’organisation des filières agricoles et au renforcement du tissu économique local. Cependant, la performance de ces investissements dépend d’un facteur déterminant notamment la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée capable d’exploiter, d’entretenir et de garantir la durabilité des équipements installés. Ces infrastructures reposent sur des systèmes techniques complexes qui nécessitent des compétences dans plusieurs domaines, notamment la maintenance industrielle, l’électromécanique, le froid-climatisation, l’automatisme, la transformation agroalimentaire, le contrôle qualité et la gestion énergétique.



Dans cette perspective, l’ingénierie des compétences constitue un véritable outil de développement économique et de création d’emplois. La formation professionnelle et technique doit répondre aux besoins réels des unités agro-industrielles en préparant des techniciens opérationnels, capables d’assurer le fonctionnement quotidien des plateformes et de répondre aux exigences technologiques des nouveaux équipements. De ce fait, le développement de ces compétences locales crée des opportunités d’insertion professionnelle pour les jeunes et les femmes et favorise la création d’activités économiques autour des métiers techniques, de la maintenance, de la transformation agroalimentaire et des services associés. Il permettra également la structuration d’un réseau régional de techniciens, d’artisans spécialisés et de petites entreprises capables d’accompagner durablement les acteurs économiques du territoire.



Cependant, au-delà des infrastructures et des équipements, l’enjeu majeur demeure la maîtrise technique et humaine nécessaire pour transformer ces investissements en véritables moteurs de croissance. La réussite des pôles agro-industriels et des DAC en Casamance repose sur l’équilibre entre investissements productifs, compétences qualifiées et emplois durables. C’est cette complémentarité entre investissement matériel et développement du capital humain qui permettra de transformer le potentiel agricole de la Casamance en une économie productive, compétitive et créatrice d’emplois.





Saliou Diallo

Ingénieur et conseiller en formation