Enseignement supérieur : les bourses du mois de juin payées à partir de ce vendredi 3 juillet

La Direction des Bourses a annoncé le démarrage du paiement des allocations d’études du mois de juin au profit des étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur, au titre de l’année universitaire 2025-2026.



Dans un communiqué signé par son directeur, Jean Amédé Diatta, la structure indique que les paiements débuteront ce vendredi 3 juillet 2026.



Cette opération concerne les bénéficiaires des allocations d’études régulièrement inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur du Sénégal.