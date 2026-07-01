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Enseignement supérieur : les bourses du mois de juin payées à partir de ce vendredi 3 juillet



Enseignement supérieur : les bourses du mois de juin payées à partir de ce vendredi 3 juillet
La Direction des Bourses a annoncé le démarrage du paiement des allocations d’études du mois de juin au profit des étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur, au titre de l’année universitaire 2025-2026.

Dans un communiqué signé par son directeur, Jean Amédé Diatta, la structure indique que les paiements débuteront ce vendredi 3 juillet 2026.

Cette opération concerne les bénéficiaires des allocations d’études régulièrement inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur du Sénégal.
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Moussa Ndongo

Mercredi 1 Juillet 2026 - 18:19


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