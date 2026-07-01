Diourbel : l’ONAS annonce un projet d’interconnexion des bassins pour lutter contre les inondations

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) prévoit de mettre en œuvre un projet d’interconnexion de l’ensemble des bassins de la commune de Diourbel afin de faciliter l’évacuation gravitaire des eaux pluviales et de réduire durablement les risques d’inondation, rapporte l'APS.



‎”Nous avons l’intention d’interconnecter l’ensemble des bassins de Diourbel pour les sécuriser, mais également nous prémunir contre d’éventuels débordements”, a déclaré M. Diène.



‎‎Selon lui, la topographie de la commune est favorable à un drainage naturel des eaux pluviales.



‎”A partir d’ici, les anciens affluents du fleuve Sine servent de voies naturelles d’écoulement. Il s’agira d’identifier ces différents axes et de les interconnecter afin de permettre un écoulement gravitaire des eaux”, a-t-il expliqué.



‎Le directeur général de l’ONAS s’exprimait au terme d’une visite de terrain au cours de laquelle il a inspecté plusieurs sites sensibles, notamment le point bas du marché Ndoumbé Diop, le bassin horticole, Gambou Souf et Lam Dji.



‎”La solution durable consiste à parvenir à un écoulement gravitaire des eaux pluviales en s’appuyant sur les anciens axes naturels des cours d’eau”, a insisté M. Diène.



Il s’est également félicité de l’engagement des différents acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des inondations aux côtés de l’ONAS.



‎‎Il a notamment salué les travaux de drainage des eaux pluviales entrepris au point bas du marché Ndoumbé Diop par l’Agence de développement municipal (ADM).



‎Abordant le curage et l’entretien du réseau d’assainissement, le directeur général de l’ONAS s’est dit confiant quant au respect des délais, exprimant l’espoir que l’entreprise chargée des travaux les achèvera avant le 10 juillet prochain.