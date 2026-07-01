Licenciement de 23 agents : le Grand Théâtre national condamné à verser 280 millions de FCFA

Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a condamné le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose pour licenciement abusif de 23 agents, a annoncé le Collectif des agents licenciés dans un communiqué.



Selon le collectif, les 23 travailleurs concernés étaient tous liés à l’établissement par des contrats à durée indéterminée (CDI). La juridiction a estimé que leur licenciement avait été prononcé sans respecter les préavis légaux dus à ces agents.



Par un jugement rendu le 1er juillet 2026, le tribunal a condamné le Grand Théâtre National à verser une indemnisation globale de 280 millions de FCFA à Daouda Ndour et aux autres plaignants.



Le montant sera réparti entre les 23 agents en fonction de leur grade et de leur ancienneté.



« Nous, agents licenciés de manière arbitraire et abusive, informons l’opinion nationale et internationale que nous avons remporté le procès qui nous opposait au Grand Théâtre National », ont déclaré les membres du collectif dans leur communiqué.