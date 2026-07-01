UCAD : une innovation du Pr Mor Diaw ouvre la voie à un diagnostic rapide de la drépanocytose

Une équipe de recherche de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dirigée par le professeur Mor Diaw, a réalisé une avancée scientifique majeure dans le diagnostic de la drépanocytose, l’une des maladies génétiques les plus répandues en Afrique.



Selon une note d’information de l’UCAD, le vice-recteur chargé de la Recherche et du Partenariat, le professeur Idrissa Ly, accompagné du directeur de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Yankhouba Seydi, s’est rendu le mardi 30 juin 2026 au Laboratoire de physiologie et d’exploitation fonctionnelle de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) afin de découvrir les résultats de cette recherche.



L’innovation développée par le laboratoire permet de diagnostiquer rapidement la drépanocytose en identifiant avec précision les formes homozygotes (SS) et hétérozygotes (AS), tout en confirmant le statut drépanocytaire d’un individu.



Les travaux du laboratoire portent principalement sur la drépanocytose ainsi que sur les interactions entre cette pathologie et l’activité physique. Ils visent à améliorer les connaissances scientifiques et à développer de nouvelles approches en matière de prévention, de diagnostic et de prise en charge.



Au nom du recteur de l’UCAD, le professeur Alioune Badara Kandji, le professeur Idrissa Ly a salué la qualité des recherches menées par le professeur Mor Diaw et son équipe. Il a estimé que ces résultats renforcent le rayonnement de l’université et confortent sa position parmi les institutions de référence en recherche médicale en Afrique.



De son côté, le professeur Yankhouba Seydi a indiqué que ce type d’innovation a conduit l’UCAD à organiser, en décembre prochain, une Semaine de l’innovation hors du campus universitaire. L’objectif, selon lui, est de rapprocher les chercheurs du grand public, de mieux faire connaître les innovations issues des laboratoires de l’université et de valoriser leur contribution au développement économique et social du Sénégal.