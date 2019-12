Entre 10 et 15 tonnes de déchets sont collectés par jour à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), depuis le coup d’envoi de la 28e édition, le 5 décembre dernier, a indiqué Babacar Fall, coordonnateur de la société Sénégal assainissement global service (SAGS), en charge du volet assainissement à la Foire.



"Chaque jour, nous arrivons à évacuer deux à trois tonnes d’ordures. Et si l’on doit faire le cumul, nous avons déjà évacué de dix et quinze tonnes de déchets depuis l’ouverture de la foire", a-t-il déclaré samedi, dans un entretien avec l’APS.



"Comme on a eu à le faire durant deux années de suite, nous assurons (...) le nettoiement de la foire que nous avons commencé un mois avant même son ouverture", a-t-il indiqué.



Selon Babacar Fall, ce capital expérience a permis à Sénégal assainissement global service de "maitriser tout ce qui est ordure, désherbage, curage de caniveaux et évacuation des déchets".



"Par rapport aux années passées, on a eu l’expérience de travailler ici. Ce qui nous a permis d’augmenter le nombre de personnel divisé en groupes dont une partie travaille dans les pavillons et d’autres dans les latrines, pour satisfaire le public", a expliqué M. Fall.



Aussi la société compte-elle désormais sur une centaine de personnes environ pour prendre en charge le volet nettoyage et assainissement de la FIDAK, do,nt l’édition 2019 se poursuivra jusqu’au 22 décembre prochain.



De même, compte tenu de la demande à la FIDAK, elle ambitionne d’augmenter ses effectifs, "pour pouvoir satisfaire tout le monde en maintenant la propreté au niveau de la foire", a fait savoir son coordonnateur.