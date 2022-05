Entre validation et invalidation des listes, YAW engage le combat contre BBY

«Conformément à l’article L.177 dernier alinéa du code électoral, j’ai passé la journée à la direction générale des élections pour procéder à la vérification des listes de Benno Bok Yakar», écrit Déthié Fall, dans une lettre adressée au président de la commission de réception des dossiers de candidature pour les élections législatives de juillet.

Il ajoute: «A l’issue, nous avons constaté, en présence de tous les membres de la commission et des représentants de la CENA, le non respect de la parité sur la liste nationale de BBY sur laquelle deux femmes se suivent à la 43eme et 44eme place sur les suppléants».

La Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi s'est érigée en bouclier contre la coalition au pouvoir. Après avoir relevé le non respect de la parité dans la liste du pouvoir, Khalifa Sall et compagnie ont annoncé qu'ils vont mener le combat pour l'invalidation de cette liste. D'ailleurs un recours a été déposé.