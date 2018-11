Entreprenariat: Facebook va soutenir le médecin sénégalais Mamadou Sy

Le médecin sénégalais Mamadou Sy a été choisi parmi 6.000 autres candidats par l’initiative Facebook Community Leadership Program qui vise à soutenir des leaders ayant créé des communautés extraordinaires dans le monde.



Mamadou Sy a fait la promotion du sport pour lutter contre les maladies non transmissibles (diabète, cancer, hypertension artérielle), rapporte BBC. Son projet a été apprécié par le géant américain, qui l’a choisi parmi 6.000 autres. Sa candidature est la seule en Afrique francophone. Mamadou Sy bénéficiera d’un financement de 50 000 dollars américains (plus de 28 millions Fcfa).



Il représentera sa communauté durant ce programme pendant une année. L’objectif est de permettre aux leaders retenus d’augmenter leurs impacts en leur offrant un soutien, des outils et un fond à leur disposition. Facebook met à disposition 1 000 000 de dollars à 5 communautés dans le monde et 50 000 dollars à 100 autres communautés.