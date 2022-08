Entreprenariat : JECA lance son premier forum à Dakar

Les Jeunes entrepreneurs chrétiens africains (JECA) ont procédé jeudi au lancement officiel de la première Edition de l’Entreprenariat à Dakar (Sénégal). Le thème choisi pour cette année est : "Entreprenariat et Investissement en Afrique".



Cette organisation humanitaire à but non lucratif créée en 2020 a pour but de former et accompagner la Jeunesse dans l'entrepreneuriat et pour le développement de l'Afrique dans les domaines de l'AgroBusiness, du tourisme, de l'Immobilier et des Ressources Humaines.



L’objectif de JECA « c’est le développement socio-économique de l'Afrique et l'implication de la diaspora dans le développement du continent », a fait savoir son président, Joel Krasso.



A la question à savoir pourquoi le choix du Sénégal alors que l’organisation est présente en Côte d’Ivoire et Guinée, monsieur Krosso d’indiquer que c’est en contrepartie avec l’histoire du Sénégal. « Historiquement le Sénégal a connu la traite avec l’ile de Gorée : la porte de non-retour. Donc le choix du Sénégal c’est la porte du retour. De ce fait à travers ce forum nous disons à la Diaspora qu’il est temps de rentrer. Parce qu'on le veuille ou pas l'Afrique est le continent d'avenir », tel est le message lancé par le président de JECA.



Les problèmes qui rendent difficile l'entrepreneuriat sont souvent variés. Mais la manque de formation demeure préoccupant. Et pour pallier à cette difficulté, JECA dit « mettre l'accent sur la formation. D'ailleurs la plupart qui membres de JECA que sont des chefs d'entreprise, des enseignants ou des ingénieurs »



Pour ce qui est de l’accès du financement, le secrétaire général de JECA, M. Vangah d’assurer qu’ils travaillent en parfaite synergie avec des partenaires de l'Europe, des bailleurs de fonds européens et américains.