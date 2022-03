Entretien Macky-Trudeau: une discussion téléphonique et deux versions sur les sujets évoqués

Je remercie mon ami le Premier Ministre @JustinTrudeau du Canada pour son appel de ce jour. Nos deux pays entretiennent d’excellentes relations. Je me réjouis de son soutien au projet de chemin de fer Dakar-Tambacounda.

— Macky Sall (@Macky_Sall) March 2, 2022

Aujourd’hui, j’ai parlé avec le président @Macky_Sall de la relation Canada-Sénégal. J’ai soulevé l’invasion injustifiable et non provoquée de l’Ukraine par la Russie, et on a discuté de l’importance du droit international et des valeurs démocratiques et d’autres enjeux mondiaux.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 3, 2022

Le Président Macky Sall a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre canadien hier mercredi. Rien d'extraordinaire jusqu'à ce que les deux chefs d'Etat et Gouvernement décident de partager le contenu de leurs discussions sur les Réseaux sociaux.Le Président sénégalais, qui ne s'est pas épanché sur tous les points évoqués durant l'entretien téléphonique, a remercié son homologue canadien avant de se réjouir de son soutien au projet de chemin de fer Dakar-Tambacounda.Seulement, en parcourant le compte Twitter du Premier ministre canadien, on se rend compte que la discussion avec les deux autorités a essentiellement tourné autour de la guerre entre la Russie et l'UkraineCe n'est pas tout. Le Premier ministre Justin Trudeau a partagé sur le Réseau social le lien renvoyant à son site officiel de l'article qui revient en détail sur le contenu de sa discussion avec Macky Sall. Le chemin de fer Dakar-Tambacounda n'a pas été évoqué dans la discussion, si l'on se fie à cet article dont le contenu intégral suitLe premier ministre a fermement condamné l’invasion injustifiable et non provoquée de l’Ukraine par la Russie ainsi que l’agression militaire à grande échelle de cette dernière contre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Le premier ministre a exprimé sa vive préoccupation à l'égard de l'Ukraine et de sa population.Les deux dirigeants ont discuté du coût terrible de la guerre et de la crise humanitaire qui sévit actuellement. Ils ont convenu de l’importance du droit humanitaire international et de la Charte des Nations Unies. Ils ont discuté des défis que doivent relever les démocraties et de l’importance de se mobiliser pour défendre les valeurs démocratiques et des sociétés ouvertes et inclusives.Le premier ministre Trudeau a félicité le président Sall pour son élection à la présidence de l’Union africaine (UA) pour 2022. Il a réitéré l’engagement indéfectible du Canada à l’égard du rôle important que joue l’UA dans la promotion d’une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur la paix et la sécurité dans la région, y compris sur le conflit en cours en Éthiopie.Le premier ministre Trudeau et le président Sall ont discuté des relations solides et de longue date entre le Canada et le Sénégal, notamment en matière de commerce et d’investissement. Ils ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays", a rapporté le site officiel du Premier ministre canadien Justin Trudeau.Pour rappel, le Sénégal a opté pour l'Abstention au Conseil des Droits de l'Homme hier lors du vote de la Résolution condamnant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.