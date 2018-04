Entretien – Oumou Kalsoum Touré, pivot des lionnes : «Je suis fière de porter le maillot du Sénégal»

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Championne d’Afrique 2015 avec le Sénégal, le pivot de Toulouse Métropole Basket n’a pas pris part à l’Afrobasket 2017 à Bamako à cause de la concurrence à son poste et une blessure au genou. Oumou Kalsoum Touré (30 ans, 1m90 et 88 kg), reste déterminée à défendre les couleurs du Sénégal. Devant évoluer la saison prochaine sous les couleurs du Club Saint-Paul Rezé à Nantes, la joueuse pense déjà à sa reconversion dans le secteur aéroportuaire.

Vous avez raté le dernier Afrobasket à cause d’une blessure au genou. Comment vous vous sentez maintenant?

Je n’avais pas participé au dernier Afrobasket car l’entraîneur (ndlr : Moustapha Gaye) avait jugé qu’il y’avait de la concurrence à mon poste. Il avait fait ses choix, c ’est comme ça. La blessure était survenue quand j’étais à Toulouse. J ’avais eu une fracture du nez dès le premier match de championnat à Arras et quelques mois plus tard j’ai eu des soucis au genou.

Difficile de rater une telle compétition en tant que joueuse…

J’ai eu la chance de remporter une coupe d’Afrique ma première année de sélection en 2015 et de participer aux Jeux Olympiques en 2016. Je garde de beaux souvenirs. Pour moi c’est tout ce qu’il y’a à retenir. C’est le monde du sport qui est ainsi, il faut rester positif en toute circonstance et aller de l’avant.

Qu’est-ce qui a manqué aux Lionnes à Bamako ?

Je ne préfère pas aborder ce sujet car je suis moi-même joueuse de basket. Donc, je pense que c’est plutôt aux entraîneurs de répondre à ce genre de questions.

Sur le plan individuel, quelle analyse faites-vous de votre saison à Toulouse ?

La montée était l’objectif, mais l’équipe a échoué au premier tour des playoffs. Je ne suis pas satisfaite de ma deuxième saison à Toulouse, qui est très différente de la saison précédente et les raisons sont nombreuses. Mais je me concentre plutôt sur mon futur club qui est le CSP Rezé à Nantes.

Pourquoi vous avez décidé de rejoindre Nantes Rezé ?

C’est le premier club qui m’a contacté et je n’ai pas hésité car c’est un club qui progresse de saison en saison. C’est aussi un club familial et une ville où je pourrai commencer à me lancer sur ma future reconversion dans le secteur aéroportuaire. Pour le moment nous avons signé un contrat d’une saison sportive.

Le Sénégal partage le groupe D du mondial féminin avec les USA, la Chine et la Lettonie. Y-a-t -il des chances de sortir de cette poule ?

Quand je vois les dernières sorties contre les équipes comme le Canada et la Serbie aux JO, je pense qu’il ya des chances de faire des résultats. Cependant, il appartient aux entraîneurs de répondre à cette question. Mais ce qui est sûr c’est que les joueuses doivent tout donner sur le terrain.

Après avoir disputé les JO et l’Afrobasket, pensez-vous à la Coupe du monde ?

Bien évidemment comme je l’ai déjà évoqué, je ne garde que du positif de l’équipe nationale. Que ça soit sur le plan humain comme sportif, j’apprends beaucoup avec l’équipe nationale et je suis fière de porter et mouiller le maillot national.

221 basket

Autres articles Tournoi UFOA : le Sénégal éliminé malgré sa belle victoire

Ligue 1 sénégalaise : Résultats, classement et meilleurs buteurs de la 23ème journée

Gouy-Gui Bat Siteu

Le Barça est champion d'Espagne

Suivez en Direct le combat Siteu Vs Gouy-gui

Ibrahima GUINDO