Entretien avec une source qui a assisté à l'attaque de Ouagadougou : "C'était comme dans un jeu vidéo, ils tiraient et..."

"Je viens d'échanger avec un témoin qui était à deux mètres des assaillants. La scène décrite n'est pas loin de ce qu'on peut voir dans GTA. Par contre, elle dit avoir vu que 4 tireurs et non 5"



Source : "J'ai vu 4 jeunes hommes. Habillés comme des étudiants et aucun d'eux ne semblaient être un terroriste. Ils se sont garés à l'endroit où je voulais mettre mon vélo. Ils sont descendus et on commencé à tirer en avançant. Ils n'avaient pas peur et c'était comme dans un jeu vidéo."



Est ce que y'a eu une riposte de la sécurité de l'ambassade ? :

"Je n'ai pas vu des agents riposter mais je n'ai pas attendu non plus. J'ai pédalé de toutes mes forces pour fuir et je ne me retournais que quand ils arrêtaient de tirer pour recharger les armes."

Est ce que c'est le même groupe qui a attaqué l'état major ?

"Je ne peux le dire car je n'ai pas attendu la fin et je ne sais pas s'ils sont restés sur place ou s'ils sont répartis avec leur véhicule. Les hommes que j'ai vu savais bien ce qu'ils faisaient et comment le faire. "



Est ce qu'ils ont porté des masques ou cagoules ? :

"Non, ils étaient à découvert et on pouvait bien les voir déterminés. L'un d'entre eux semblait très jeune. Je dirai entre 20 et 30 ans "



Vous les avez entendus dire quelque chose ou crier un slogan ? :

"Non !"



As-tu vu des personnes touchées :

"J'étouffais de peur et je ne pensais qu'à moi".



Comment est leur véhicule ? :

"Normal, pas grand, les vitres n'étaient pas teintés mais j'ai pas réussi à noter la marque"



Propos recueillis par le blogueur Cheikh Fall