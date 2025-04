Entretien routier : des députés plaident pour le reversement de la Taxe d’usage de la route au FERA

En visite au Fonds d’entretien routier autonome (FERA), les députés de la Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports ont appelé, hier jeudi à Dakar, au reversement effectif de la Taxe d’usage de la route (TUR) à cette structure.



« L'État du Sénégal doit aider le FERA à mobiliser les ressources financières qui lui sont dévolues par la loi », a déclaré Oumar Sy, président de ladite commission, dans une déclaration rapportée par l’APS. Selon M. Sy, « en plus de la TUR, le fonds devrait également percevoir les redevances liées à l’exploitation du réseau routier national. »



Cette visite des parlementaires visait à évaluer le fonctionnement et les défis du FERA, notamment les difficultés financières récurrentes qui entravent l’exécution de sa mission principale : l’entretien du réseau routier.



Soukeyna Diop, directrice générale du FERA, a exposé les contraintes budgétaires qui freinent la performance de la structure, malgré l’importance de son rôle dans la durabilité des infrastructures routières à travers le pays.