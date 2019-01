Environ 10% de la population consomment du cannabis au Nigeria

L’enquête est d'une ampleur sans précédent au Nigeria. Les enquêteurs du Bureau national de la statistique ont notamment interrogé quelque 9 300 usagers de drogue pour savoir ce qu'ils fument, avalent et s'injectent. Ils ont constaté que l’usage du cannabis est largement répandu, puisqu’il concerne environ 10% de la population.



La consommation d’opioïdes est elle aussi importante. Presque 5% des personnes interrogées disent avoir consommé du tramadol, de la codéine ou de la morphine au cours de la dernière année à des fins non médicales.



Enfin, selon cette étude qui exclut l'alcool et le tabac, environ 87 000 Nigérians ont pris de l’héroïne.



L’enquête, qui a bénéficié du soutien des Nations unies et de l’Union européenne, pointe des différences importantes dans l'accès aux soins pour les toxicomanes. Il est difficile d'obtenir de l'aide dans certains Etats, notamment l'Etat de Lagos.



Au Nigeria comme ailleurs, les drogues provoquent également de tout autres problèmes. Deux tiers des usagers interrogés reconnaissent avoir été absents du travail ou avoir raté des cours du fait de leur consommation.