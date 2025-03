Équipe Nationale : El Hadji Malick Diouf victime d'une fracture de l'os est forfait pour la fenêtre de mars

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'équipe nationale du Sénégal à quelques semaines des deux matchs contre le Soudan et le Togo pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. En effet, El Hadji Malick Diouf s'est blessé ce samedi avec son club Slavia Prague.



Lors du derby de ce samedi contre Sparta Prague, El Hadji Malick Diouf a quitté ses partenaires sur blessure dès la 18e minute. Touché à la cheville, l'arrière gauche des « Lions » dans un duel avec le Nigérian Emmanuel Uchenna dès la 10e minute, le défenseur de 20 ans a reçu quelques soins de la part du staff médical de son club et a tenté de continuer la rencontre quelques minutes, avant de finalement céder sa place.



Fracture au péroné, fin de saison pour Malick Diouf



Quelques heures, après le match, qui s'est soldé par une défaite de Slavia Prague, le coach Jindrich Trpisovsky a confirmé la terrible nouvelle pour Diouf, qui s'est sérieusement blessé au niveau de la cheville. Il craint même une fin de saison pour le jeune Malick.



« Malick a été victime d'une fracture du péroné. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé et a essayé de continuer. C'est une grosse perte pour l'équipe, il nous a beaucoup aidés. Je suis désolé pour lui, il progressait lentement vers les sommets. Ça fait mal. Il ne sera probablement pas là avant la fin de la saison », a déclaré son entraîneur après le match.