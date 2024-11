Équipe Nationale – Pas de conférence de presse, la liste sera connue ce jeudi !

En vue des matchs de la fenêtre de novembre, la tanière des Lions va bientôt ouvrir ses portes. Le sélectionneur va ainsi dévoiler la liste des joueurs convoqués ce jeudi.



La Fédération Sénégalaise de Football a fait l’annonce aujourd’hui. Contrairement à ce qui se faisait avant, la publication de la liste aura lieu jeudi. Comme noté depuis la nomination de Pape Bouna Thiaw comme coach intérim, il n y aura pas de conférence de presse pour la publication de la liste.



Le groupe des joueurs sera connu à travers les pages de la FSF et sans doute Pape Thiaw fera une courte intervention sur la chaîne YouTube de l’instance fédérale pour parler de ses choix , informe Wiwsport. Il faudra attendre la veille du match contre le Burkina Faso, le 13 novembre , pour pouvoir lui poser des questions et ce sera au Mali.



Pour rappel, le Sénégal déjà qualifié à la CAN 2025, jouera les deux dernières journées face au Burkina Faso le 14 novembre à Bamako puis le Burundi, le 19 novembre à Diamniadio. Toutes les deux rencontres se joueront à 19h GMT.