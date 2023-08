Équipe Nationale des sourds : 23 joueurs convoqués pour le Mondial, le sélectionneur lance un appel pour la préparation

L’entraîneur de l’équipe de football des sourds du Sénégal, Souleymane Bara Fomba, a publié mercredi une liste de 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde prévue en Malaisie du 23 septembre au 7 octobre.





« Nous avons terminé notre quatrième stage de préparation. Au terme de ce stage, nous avons sorti une liste de 23 joueurs, qui vont défendre le Sénégal au Mondial », a-t-il dit dans un entretien avec l’APS. La liste est composée de 11 joueurs champions d’Afrique et de 12 nouveaux.





« Nous avons travaillé pendant quatre mois et il nous reste plus d’un mois avant d’aller à la compétition », a signalé Fomba. Il attire l’attention des autorités sénégalaises sur les difficultés auxquelles l’équipe a été confrontée durant ses stages. L’entraîneur les invite à l’aider à bien préparer la compétition.





« Nous avons toujours des difficultés liées à la préparation. Depuis quatre mois, nous arrivons à peine à nous approvisionner en eau. Nous rencontrons des difficultés liées au transport des joueurs aussi », a signalé Souleymane Bara Fomba.





Au début des stages, l’équipe éprouvait des difficultés à trouver un terrain d’entraînement, selon lui. « Nous avons pu résoudre ce problème, grâce au maire de Dieuppeul-Derklé, qui a mis à notre disposition le stade municipal de Castor. Son terrain moderne nous a permis de faire progresser les joueurs », a dit Fomba. La liste publiée est constituée de joueurs venus de la France et des départements de Dakar, Guédiawaye, Kolda, Louga, Pikine, Rufisque, Thiès et Ziguinchor.





Les Lions ont remporté la première édition du Championnat d’Afrique des sourds en septembre 2021. Ils avaient battu le Mali en finale, 1-0. Le Sénégal est cinquième au classement général des derniers Deaflympics, les Jeux olympiques réservés aux sourds, qui se sont déroulés du 1er au 15 mai 2022, à Caxias do Sul, au Brésil. L’équipe du Sénégal est logée dans le groupe D, avec la France, l’Australie et le Koweït.



Voici la liste de Souleymane Bara Fomba :



Gardiens : Khadim Diaw (Louga), Diakarya Diallo (Kolda), Zakaria Samaïla Souleymane (Ziguinchor) ;



Défenseurs : Issa Tall (Dakar), Khadim Maro (Ess Vitry France), Adama Ndiaye (Pikine), Modou Diop (Pikine, Laurent Kor Mendy (Dakar), Abou Seck (Dakar), Idrissa BA (Thiès), Papa Diarra Ndiaye Diarra (Pikine) ;



Milieux de terrain : Papi Harona Seck (Pikine), Lassan Sadio (Pikine), Alassane Sarr (Thiès), Daouda Sidibé Diop (Dakar), Papa Serigne Mbaye Mbengue (Pikine), Abdallah Cissé ;



Attaquants : Assane Ndao (Dakar), Djiby Mbengue (Pikine), Mouhamadoul Amine Touré (Thiès), Ndiaga Wagne (Pikine), Papa Massamba Ndiay (Guédiawaye) Mouhamadou Ndiaye (Yenne).





