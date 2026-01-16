CAN 2025 : fin de séjour à Tanger pour les “Lions” du Sénégal, cap sur Rabat

Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF),” l'équipe nationale effectuera son déplacement vers Rabat en train ce vendredi 16 janvier 2026 en vue de la finale de la CAN 2025, prévue le dimanche 18 janvier 2026. Le départ est programmé à 17h00 depuis Tanger Ville, avec une arrivée à Rabat Agdal à 18h23”.

La grande finale de la CAN 2025 opposera le Sénégal au Maroc ce dimanche à 19h00 GMT.

Par ailleurs, le Nigeria disputera la petite finale face à l’Égypte, battue par le Sénégal en demi-finale. La rencontre pour la troisième place est prévue ce samedi à 16h00 GMT.

Installée à Tanger depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, la sélection sénégalaise s’apprête à changer de ville à l’approche de la finale.