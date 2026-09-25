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Ligue des nations 2026 : Kylian Mbappé inscrit le premier but de la France sous l’ère Zidane mais sort sur blessure



Ligue des nations 2026 : Kylian Mbappé inscrit le premier but de la France sous l’ère Zidane mais sort sur blessure
Pour ses débuts sur le banc des Bleus, Zinedine Zidane a vu Kylian Mbappé ouvrir le score face à la Turquie (1-0), ce vendredi 25 septembre 2026, à l’occasion de la première journée de la Ligue des nations.

Mais le capitaine de l’équipe de France s’est blessé au genou gauche en célébrant son but.

Après avoir tenté de reprendre le jeu, l’attaquant a finalement dû quitter le terrain, remplacé à la 59e minute par Désiré Doué.
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Moussa Ndongo

Vendredi 25 Septembre 2026 - 22:33


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