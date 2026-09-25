Football : la ministre Clothile Coly attend du coach Viera la «construction d’une équipe solide»

Le premier match de Patrick Vieira en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal s'est soldé, ce vendredi 25 septembre, par un match nul (1-1) contre le Mozambique, à Maputo, dans le cadre de la première journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.



Au-delà de ce résultat mitigé pour un début, Djirèye Clothide Coly, ministre sénégalaise de la Jeunesse et du Sport, a affirmé que ce qu’elle attend du sélectionneur, c’est «la construction ou la consolidation d’une équipe solide», au cours d’une interview à nos confrères du média Le Soleil.



«Les attentes portent sur la construction ou la consolidation d’une équipe solide», a dit la ministre, admettant que Patrick Viera est une «figure emblématique du football mondial» et «un sportif d’une grande valeur, qui possède une très solide expérience du haut niveau».



Enfin, Djirèye Clotilde Coly a rappelé que le choix de Patrick Vieira relève de la Fédération sénégalaise de football (FSF), conformément à l’autonomie dont elle jouit. « C’est elle (la fédération) qui choisit le sélectionneur», a-t-il précisé, avant de soutenir que le ministère intervient principalement sur les questions de gouvernance, en veillant notamment au respect des critères de sélection et aux conditions de contractualisation.