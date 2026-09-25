Patrick Vieira après le nul face au Mozambique : « Il y a évidemment des regrets, on doit continuer à travailler »

Pour son premier match à la tête des Lions, Patrick Vieira a vu le Sénégal concéder le nul (1-1) face au Mozambique, vendredi, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.



En conférence de presse, le sélectionneur national a exprimé des regrets, notamment pour les occasions manquées, tout en se projetant sur la rencontre face à l’Éthiopie, mardi prochain.



« Il y a évidemment des regrets. Je pense qu’on méritait mieux sur la première période. Mais, malheureusement, ça prouve qu’il y a des axes d’amélioration. On doit continuer à travailler, parce qu’on savait que tout n’allait pas être parfait sur ce match. On a identifié les manquements et on va les combler avec le travail. C’était important de poser des fondations », a déclaré le sélectionneur des « Lions ».



Sur l’attitude et la prestation de ses joueurs, Vieira estime que son équipe est sur la bonne voie. « Il y a une déception parce qu’on a toujours cette envie de gagner, et on a démontré, dans le jeu, qu’on voulait prendre cette victoire. Mais ça ne nous a pas souri. Peut-être que nous mettrons au fond ces occasions sur le prochain match».



Lors de cette première journée, le Soudan s’est imposé sur le score de 1-0. L’unique but des Crocodiles du Nil a été inscrit par Mohamed Eisa à la 84e minute. Cette victoire permet au Soudan de prendre seul la tête du groupe J.



Patrick Vieira et ses hommes tenteront de se racheter mardi face à l’Éthiopie, à Bahir Dar (13h00 GMT), tandis que le Mozambique défiera le Soudan à Maputo, à la même heure.