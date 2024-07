Équipe de France : Philippe Diallo a scellé le sort de Didier Deschamps

Au lendemain de l'élimination des Bleus en demi-finale de l'Euro face à l'Espagne (2-1), le président de la FFF, Philippe Diallo, a scellé le sort de Didier Deschamps : il restera sélectionneur.



Arrivé en 2012 sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps a prolongé plusieurs fois son bail de sélectionneur. Après la finale de Coupe du monde en 2022, l’ancien patron de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, lui avait offert un nouveau contrat qui courait jusqu’en 2026. Mais la défaite concédée mardi soir face à l’Espagne (2-1), en demi-finale de l’Euro 2024, allait-elle provoquer un coup d’arrêt brutal à sa mission ? Philippe Diallo a tranché.



L’actuel président de la FFF a livré sa réponse dans un entretien accordé mercredi à L’Équipe. Et pour lui, la réponse est claire et nette : Didier Deschamps continuera bien à diriger les Bleus lors des années à venir.



« Il a un contrat et a rempli l’objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Didier poursuivra sa mission. »



Deschamps veut-il rester ?



Pour autant, le dirigeant a reconnu que la prestation d’ensemble des Bleus n’avait pas été au niveau espéré. « On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d’aller plus haut. »



Pour Philippe Diallo, le point faible de l’équipe de France durant la compétition a été « un déficit offensif ».



Quant à savoir si le principal intéressé se sent de rester aux manettes jusqu’à la Coupe du monde 2026, Philippe Diallo a précisé qu’il allait « échanger avec lui dans les prochains jours (afin de) voir l’état dans lequel il est pour poursuivre sa mission ».