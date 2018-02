Equipe de France : blessé, Coman voit le Mondial 2018 s'éloigner

Mauvaise nouvelle pour Kingsley Coman ! Performant avec le Bayern Munich, l'ailier de 21 ans a été stoppé dans son élan par une grave blessure à la cheville lors du match contre le Hertha Berlin (0-0) samedi en Bundesliga. D'après L'Equipe, le Français souffre d'une rupture partielle des ligaments. Opéré ce lundi, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait manquer au moins deux mois de compétition !



Un énorme coup dur pour Coman ! Coman va perdre de précieux points En effet, le Bavarois voit ses chances de disputer le Mondial 2018 se réduire. Il manquera forcément le prochain rassemblement des Bleus fin mars (matchs amicaux contre la Colombie et en Russie les 23 et 27). Et s'il parvient à retrouver les terrains et ses sensations avant la fin de la saison, ses nombreux concurrents auront pris une avance peut-être décisive avant le départ en Russie.



Un coup dur pour Deschamps Le genre de mauvaises nouvelles dont Didier Deschamps se passerait bien, le sélectionneur français ayant régulièrement fait confiance à Coman ces dernières années. Le technicien apprécie son profil de dribbleur capable de déstabiliser une défense sur les deux côtés. Bien sûr, il faudra attendre les informations du Bayern. Mais ça ne sent pas bon…