Equipe du Sénégal : Ousseynou Niang remplace Ismaïla Sarr

Comme annoncé par la presse, l’attaquant des « Lions » Ismaïla Sarr, blessé, a été officiellement remplacé par le jeune joueur de l’Union Saint-Gilloise (Belgique), Ousseynou Niang.



« Ousseynou Niang a rejoint le rassemblement des lions ce mardi en remplacement de Ismaila Sarr, blessé et forfait pour les deux matchs à venir. Il a pris part à la séance d’entraînement du jour », précise la Fédération sénégalaise de Football.



Formé à l’Institut Diambars, Ousseynou Niang a gravi tous les échelons des sélections de jeunes, des U17 aux U23. Cette convocation marque ainsi sa grande première en équipe nationale A.



Le Sénégal affrontera le Soudan le vendredi 5 septembre 2025 (19h00 GMT) au stade Abdoulaye Wade, avant de se déplacer à Kinshasa le 9 septembre pour défier la RD Congo.



Au classement du groupe B, la RD Congo mène avec 13 points (+5), devant le Sénégal (12 pts, +7) et le Soudan (12 pts, +6). Le Togo suit avec 4 points, le Soudan du Sud en compte 3, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec 2 unités.