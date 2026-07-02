Équipe du Sénégal : Pape Gueye annonce qu’il fera une pause avec la sélection si le staff technique est maintenu

Quelques heures après l’élimination des Lions face à la Belgique (2-3) en seizièmes de finale, le joueur de Villarreal a publié une story sur son compte Instagram pour annoncer qu’il mettait sa carrière internationale en pause.

« Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à élimination », a d’abord écrit le milieu de terrain.

Avant d’ajouter : « Mais j’annonce aujourd’hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. »

Les raisons précises de cette prise de position n’ont pas encore été expliquées par le joueur. Sa déclaration laisse toutefois entrevoir un profond désaccord avec le staff technique. Il reste désormais à savoir ce qui a réellement motivé cette décision, que Pape Gueye a promis d’éclaircir dans une prochaine prise de parole.

Le milieu de terrain de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Alassane Gueye, semble avoir exprimé son mécontentement à l’égard du travail de Pape Thiaw et de son staff technique à l’issue de la Coupe du monde.