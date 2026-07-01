Mondial 2026 : La Belgique élimine le Sénégal (3-2) et file en huitièmes de finale

Le Sénégal a quitté la Coupe du monde 2026 au terme d'un scénario cruel. Alors qu'ils menaient 2-0 jusqu'à la 85e minute, les Lions se sont finalement inclinés 3-2 après prolongation face à la Belgique, ce mercredi à Seattle lors des 16es de finale.



Longtemps maîtres de la rencontre grâce aux réalisations d'Habib Diarra et d'Ismaïla Sarr, les hommes de Pape Thiaw ont vu les Diables Rouges revenir dans les dernières minutes du temps réglementaire.



Romelu Lukaku a d'abord réduit le score à la 86e minute, avant que Youri Tielemans n'égalise de la tête à la 89e minute, arrachant ainsi les prolongations.



La Belgique a finalement fait la différence à la 125e minute grâce à un penalty transformé par Youri Tielemans, auteur d'un doublé, offrant ainsi une qualification renversante à son équipe.



Les Diables Rouges poursuivent leur aventure dans la compétition et affronteront au prochain tour le vainqueur du duel entre les États-Unis et la Bosnie.