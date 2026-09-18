Nomination du sélectionneur national : la Fédération Sénégalaise de Football intronise officiellement Patrick Vieira

La Fédération Sénégalaise de Football a officialisé l'installation du nouveau sélectionneur national Patrick Vieira, lors d'une cérémonie solennelle organisée en présence de l'administration fédérale, de la presse sportive et de nombreux invités. Dans son allocution de bienvenue, le President de la FSF, Abdoulaye Fall a tenu à saluer le retour du technicien en affirmant : « La personne qui sera assise à mes côtés n'est pas un technicien étranger qu'on a accueilli, mais un fils de la nation qui effectue son retour à la maison. Je suis particulièrement heureux de vous présenter officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal ».



Le représentant fédéral a rappelé que l'entraîneur est « né ici à Dakar » et a conservé des liens étroits avec son pays natal, illustrés par « ses actions concrètes en faveur de la jeunesse et de la formation », tout comme par « son rôle constant d'ambassadeur de l'excellence sénégalaise et africaine à travers le monde ».



Selon Abdoulaye Fall, ce choix s'est imposé comme « une évidence absolue » au terme d'un processus fondé sur des critères d'évaluation stricts visant à répondre aux exigences de l'instance. L'objectif prioritaire assigné au nouveau patron du banc porte sur « l'exigence du très haut niveau et l'instauration d'une culture de victoire en toutes circonstances ». Mettant en avant le « parcours de compétiteur hors normes » et le « palmarès en club forçant le respect universel » du technicien, le responsable fédéral a déclaré : « Il lui est assigné la mission d'un siffleur à nos Lions. Cette culture de la gagne et cette rigueur absolue acquise au plus haut niveau, nous attendons de lui qu'il renforce le mental du groupe pour maîtriser la pression des matchs couperets et amener notre équipe nationale, Inshallah, sur le toit du monde ».



Cette nomination de Patrick Vieira s'inscrit pleinement dans la feuille de route fédérale PACTE 6, axée sur « l'excellence et la transmission ». « Le sélectionneur aura la charge d'incarner idéalement notre philosophie du contrôle-passe. Cette mission requiert de maîtriser notre environnement, de sécuriser nos acquis et de projeter le jeu vers l'avant avec justesse et ambition », a déclaré le president de la FSF.

L'exécutif fédéral a conclu la présentation en témoignant sa confiance au technicien. « Cher sélectionneur, le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, ainsi que tout le peuple sénégalais, vous confie aujourd'hui les rênes de l'équipe première avec une confiance totale. Nous serons mobilisés derrière vous pour vous accompagner dans les défis continentaux et mondiaux qui nous attendent. Au nom de la Fédération Sénégalaise de Football et de toute la nation, bon retour chez toi » , a lancé M. Fall.