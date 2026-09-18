Régulation des médias : le Garde des Sceaux s'engage à accompagner les acteurs de la presse et à transmettre les propositions de révision du Code

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a reçu en audience une délégation du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (Cored), conduite par son président Ousmane Ibrahima Dia. Au cours de cette rencontre tenue à Dakar, les représentants de l'organe d'autorégulation ont sollicité l'appui du ministère pour faire du tribunal des pairs un passage privilégié dans le règlement des différends impliquant la presse, tout en plaidant pour l'exigence de la carte nationale de presse lors des cérémonies gouvernementales.



Face à la prolifération des web-télévisions et des créateurs de contenus, le Cored a souligné la nécessité d'adapter le cadre juridique et d'engager une révision du Code de la presse afin de mieux intégrer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. L'organisme a également sollicité l'accompagnement du ministère de la Justice pour la formation continue des professionnels des médias et a invité le ministre à la prochaine installation des nouveaux membres du tribunal des pairs.



En réponse aux préoccupations soulevées, le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a rendu hommage aux acteurs des médias et a réaffirmé le rôle déterminant de la presse dans le combat démocratique. Le Garde des Sceaux a encouragé le Cored à renforcer la sensibilisation autour des questions de diffamation, promettant de transmettre la requête de révision du Code de la presse au ministère de la Communication et confirmant sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec les professionnels du secteur.