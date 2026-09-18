« On ne peut pas haïr quelqu'un à cause de sa couleur de peau » : Les révélations chocs de Kalidou Koulibaly sur le racisme en Italie

L'ancien défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly, a livré un témoignage marquant sur le racisme lors de son passage en Italie entre 2014 et 2022. Invité du podcast The Mo Show, l'international sénégalais a déclaré : « Durant mon séjour en Italie, j'ai malheureusement été confronté au racisme à deux ou trois reprises. Pour moi, c'est inacceptable et cela n'a pas sa place dans le football, ni même dans la vie en général. Mais le racisme était encore très répandu là-bas à l'époque. Je ne sais pas s'il y a eu des améliorations depuis, mais ce n'est pas suffisant ; il faut l'éradiquer complètement ».





Abordant le rôle des acteurs du ballon rond, le joueur a souligné : « Nous, les footballeurs, avons un grand pouvoir ; nous pouvons parler aux gens, surtout aux jeunes, et les aider à comprendre et à se sensibiliser ». Néanmoins, il exige une réponse ferme des instances : « Cependant, les institutions doivent faire leur part, en renforçant les sanctions, avec des amendes et des sanctions, et en fermant des stades ».



Dans ses propos rapportés par le site sportif TuttoCagliari. Il a Il a réitéré son engagement indéfectible contre : « Pour ma part, je lutterai toujours contre le racisme et la discrimination. On ne peut pas haïr quelqu'un à cause de sa couleur de peau, de son pays d'origine, ou même de son lieu de naissance, comme cela arrive parfois en Italie ».