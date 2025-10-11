Réseau social
Équipe du Sénégal : les “Lions” de retour à Dakar, reprise de l’entraînement prévue ce dimanche



Après son large succès (0-5) face au Soudan du Sud, l’équipe nationale du Sénégal a regagné Dakar ce samedi.
 
Malgré cette victoire éclatante à Juba, les “Lions” ne sont pas encore mathématiquement qualifiés pour la Coupe du monde 2026. Ils conservent deux points d’avance sur la RD Congo dans le groupe B et devront confirmer mardi 14 octobre (19h00 GMT) face à la Mauritanie, lors de la dernière journée des éliminatoires.
 
Un match nul suffirait aux hommes de Pape Thiaw pour décrocher officiellement leur ticket pour le Mondial prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
 
Les Mourabitounes, eux aussi, ont posé leurs valises à Dakar ce samedi en prévision de ce derby ouest-africain très attendu.
 
Par ailleurs, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé la modification du programme des entraînements. La séance initialement prévue ce samedi 11 octobre à 17h00 à l’annexe du stade Abdoulaye Wade est annulée. Les “Lions” effectueront finalement leur entraînement le dimanche 12 octobre à la même heure et au même endroit.
 
Moussa Ndongo

Samedi 11 Octobre 2025 - 23:17


