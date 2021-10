Equipe féminine U20 : "Notre ambition c'est de qualifier le Sénégal à la Coupe du monde" ( sélectionneuse)

Le Sénégal a décroché la qualification pour le deuxième tour des éliminatoires du Mondial U20 féminin, prévu au Costa Rica en 2022. La sélectionneuse des "Lioncelles" est très satisfaite de ses protégées.



« C'est une grande satisfaction pour l'équipe nationale U20 féminine. On a été au Mali pour aller les battre chez eux et au retour on a fait match nul. L'essentiel a été fait. C'est de se qualifier au troisième tour », a réagi Aïcha Henriette Ndiaye après la qualification au deuxième tour de l'équipe U20 féminine.



« Par rapport à l'équipe U20, notre ambition c'est d'aller au niveau des compétitions et essayer de se qualifier à la Coupe du monde. On dispose de joueuses talentueuses, capables de faire rêver le Sénégal », a dit la sélectionneuse des "Lioncelles".