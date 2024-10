Équipe nationale : 25 « Lions » présents au deuxième galop, Seck et Sima incertains

Les « Lions » du Sénégal ont effectué hier mardi, au stade annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, leur deuxième séance d'entraînement pour les 3ᵉ et 4ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. La Tanière est presque au complet, seuls Abdoulaye Seck et Abdallah Sima manquent à l’appel.



L'attaquant Abdallah Sima et le défenseur Abdoulaye Seck ne sont pas présentés à cette séance d'entraînement, sous la supervision du duo Pape Thiaw et Teddy Pellerin.



Au total, 25 « Lions » ont effectué la séance. Le défenseur Abdoulaye Seck et l’attaquant Abdallah Sima étaient seuls absents. Selon des informations, Seck est forfait pour cette fenêtre.



De son côté, l’attaquant du Stade Brestois « a ressenti une petite douleur l’avant-veille du match (contre Le Havre) » dimanche, comme l’avait fait savoir son entraîneur Eric Roy.



D’après Wiwsport, il a rejoint la Tanière pour constater sa blessure, mais il très peu probable qu’il puisse être disponible pour défier les Malawites.



La séance prévue ce mercredi se déroulera à huis clos.



Les « Lions » accueilleront le Malawi le 11 octobre à 19 heures au stade Abdoulaye Wade, avant de se rendre à Lilongwe pour la manche retour le 15 octobre, au stade national de Bingu, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025.