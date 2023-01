Equipe nationale: Abdoulaye Sow et Augustin Senghor se disputent de l'avenir de Aliou Cissé

Le vice-président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Sow et son Président Augustin Senghor ne parlent pas le même langage sur l'avenir de Aliou Cissé. Et pourtant, le contrat de celui-ci à la tête de l'équipe nationale du Sénégal court jusqu’en 2024.



En effet, concernant les perspectives pour le sélectionneur, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football ne peut pas dire avec certitude que Aliou va continuer. « Nous avons un comité exécutif responsable qui va faire des rapports. Ces rapports seront remis au ministère. J’ai toujours soutenu Aliou et il a fait de bons résultats. Maintenant, cela n’a rien à avoir avec l’évaluation que le comité exécutif va faire. Je ne suis pas au courant d’une décision formelle du comité exécutif sur cette question », a précise l’invité de l’émission Jury du Dimanche, Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, maire de Kaffrine et également vice-président de la Fédération sénégalaise de football.



Sur le contact avec Hervé Renard, Abdoulaye Saydou Sow renseigne qu’il s’agit que d’une rumeur.



Et pourtant au sortir du Mondial, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor était formel sur cette affaire. Il avait affirmé que Aliou Cissé reste en poste. «Nous sommes dans un projet. Et (celui-ci) prévoit que le sélectionneur national amènera l’équipe pour défendre notre titre continental lors de la CAN en Côte d’Ivoire (en 2024)», a justifié le patron du football sénégalais sur le plateau de la 2STV.