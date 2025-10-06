Équipe nationale : Boulaye Dia forfait, Habib Diallo appelé en renfort

L’attaquant du FC Metz, Habib Diallo, a été rappelé en équipe nationale du Sénégal pour remplacer Boulaye Dia, forfait sur blessure, en vue des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, a annoncé ce lundi la Fédération sénégalaise de football (FSF).



« Habib Diallo a rejoint le rassemblement des lions ce lundi à Djouba. Il remplace Boulaye Dia, blessé et forfait pour les deux matchs à venir », indique la FSF sur sa page Facebook.



Absent de la sélection depuis mars 2025, Habib Diallo fait ainsi son retour chez les « Lions ». La Fédération n’a toutefois pas précisé la nature de la blessure de Boulaye Dia.



