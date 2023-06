Équipe nationale : Fodé Ballo Touré et Pape Matar Sarr forfaits

Touchés à l’entraînement, Pape Matar Sarr et Fodé Ballo Touré ne participeront pas aux deux rencontres contre le Bénin (17 juin) et le Brésil (20 juin).



Le milieu de terrain de Tottenham, Pape Matar Sarr et le latéral gauche de l’AC Milan, Fodé Ballo Touré, ont été forfaits pour raison de blessures.



« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance de l’opinion publique que les joueurs Fode Ballo TOURE et Pape Matar SARR, actuellement en regroupement avec la sélection nationale «A» à Dakar, se sont blessés en séance d’entraînement. L’exploration échographique faite sur le mollet gauche de Foré Ballo Touré a montré une lésion musculaire. Le joueur Pape Matar SARR a également passé une échographie qui trouve une lésion musculaire au niveau des adducteurs droits », informe un communiqué de la FSF.



Un coup dur pour les deux internationaux qui ne feront pas le déplacement à Cotonou.